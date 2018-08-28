Yıldız Tilbe sahnede hediye edilen halının üzerine yattı

Utaş Uşakspor’un 2018-2019 sezonu açılış gecesinin konuğu olan ünlü sanatçı Yıldız Tilbe yağan yağmura rağmen sahne performansıyla Uşaklıları kendine hayran bıraktı. Program sonunda Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan’ın hediye ettiği yıldız motifli tarihi Uşak halısının üstüne yatan ünlü sanatçı, geceye damgasını vurdu.

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Utaş Uşakspor’un şampiyon olup 2.Lig’e yükselmesi halinde Yıldız Tilbe’yi şehirlerinde görmek isteyen Uşaklılar bu talebini Başkan Cahan’a iletti. Yoğun talebe kayıtsız kalmayan Başkan Cahan, Yıldız Tilbe’yi Uşaklarla buluşturacağına dair söz verdi ve sözünü yerine getirdi.Konser başlangıcında bir anda bastıran sağanak yağışa rağmen meydanı terk etmeyen konuklar tabureleri başlarına koyarak renkli anlara sahne oldular. On binlerce vatandaşın katıldığı sezon açılışında, Utaş Uşakspor futbolcuları ve teknik ekip tam kadro yer aldı. Yıldız Tilbe ve meydanı dolduran büyük kalabalık, birbirinden güzel şarkıları hep birlikte seslendirdi.

HALININ ÜZERİNE UZANDI



Hediyesini alan ünlü sanatçı sahneye yaydığı halının üzerine yatarak geceye damga vurdu. İsminin yazılı olduğu 64 numaralı Utaş Uşak formasını da giyen Tilbe konser sonuna kadar formasını sırtından çıkarmadı.

(İHA)