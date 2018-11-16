Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Yıldız Tilbe sahnede korkuttu
Yıldız Tilbe sahnede korkuttu
Şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki gün Sarıyer'de bulunan bir mekanda sevenleriyle buluştu. Tilbe, bir ara sahnede zor anlar yaşayarak sevenlerini korkuttu.
Magazin 16 Kasım 2018 - 13:52

Kıyafet tercihini siyah pullu bir etek üzerine beyaz ve kuş tüyü kaplı büstiyerden yana kullanan Tilbe, hareketli şarkılarında kendi tabiri ile adeta tüy döktü. Sahnedeki tüyleri fark eden Yıldız Tilbe, ‘Vallahi tüy döküyoruz burada. Yalanım yok, kuş tüyü’ diyerek herkesi güldürmeyi başardı.
tilbeyildiz

ÖNCE GÜLDÜRDÜ SONRA KORKUTTU!

Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan başarılı sanatçı, programının sonlarına doğru ise zor anlar yaşadı. Bir ara şarkı nakaratında duraksayarak başını tutan ve bu anları objektiflere yansıyan Tilbe, birkaç saniyelik duraksamanın ardından sahnesine kaldığı yerden devam etti.

İLGİLİ HABERYıldız Tilbe heyecanına yenik düştü

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Etiketler