Yıldız Tilbe ve Sezen Aksu aynı projede yer alacak mı

Basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları yanıtlayan Yıldız Tilbe, Sezen Aksu ile ortak bir proje olacak mı sorusuna şu şekilde cevap verdi, “Bildiğiniz gibi Sezen Aksu'nun babası vefat etti. Şu sıralar tabi ki böyle bir şey olmaz ama bende sabırsızlıkla bekliyorum. Böyle bir projenin ilk adımını atarsak zaten sizinde haberiniz olur.” Açıklamasında bulundu. Ayrıca bu sene için kendisinin herhangi bir müzik çalışmasının olmayacağını dile getiren Tilbe, “Belki bir sanatçı arkadaşımın ‘saygı’ albümünde yer alırım” diye konuştu.

