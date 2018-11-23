Yıldız Tilbe, yeni imajıyla sahnede

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Yaklaşık iki bin beş yüz kişilik bir kalabalığın saatler öncesinden doldurduğu mekanda hayranlarına sürpriz yaparak sahneye yeni imajı kakül saçlarıyla çıkan Yıldız Tilbe, ”Kaküllerimi nasıl buldunuz. Yeni imajımla kendimi 18 yaşındaymışım gibi hissediyorum ” sözleriyle etkinlik alanını dolduran sevenlerine tebessüm ettirerek programına başladı.

Sahnedeki danslarıyla harika bir performansa imza atan Tilbe, konserinin sonlarına doğru yaklaşırken dinleyicilerine oyun havaları söyleyerek konser alanını dolduran sevenlerinin coşkusunu ikiye katladı. Yaklaşık iki buçuk saat boyunca başarılı bir şekilde şarkılarını seslendiren Yıldız Tilbe, programını “Delikanlım” parçası ile sonlandırdı.