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Yıldız Tilbe, yeni imajıyla sahnede
Yıldız Tilbe, yeni imajıyla sahnede
Besteleri ve güçlü yorumu ile Türk müziğine yön veren başarılı şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki gece Sarıyer'de bulunan bir mekanda sevenleriyle buluştu.
Emre ÇEVİK
Magazin 23 Kasım 2018 - 09:53

Yaklaşık iki bin beş yüz kişilik bir kalabalığın saatler öncesinden doldurduğu mekanda hayranlarına sürpriz yaparak sahneye yeni imajı kakül saçlarıyla çıkan Yıldız Tilbe, ”Kaküllerimi nasıl buldunuz. Yeni imajımla kendimi 18 yaşındaymışım gibi hissediyorum ” sözleriyle etkinlik alanını dolduran sevenlerine tebessüm ettirerek programına başladı.
yildiztilbe2Sahnedeki danslarıyla harika bir performansa imza atan Tilbe, konserinin sonlarına doğru yaklaşırken dinleyicilerine oyun havaları söyleyerek konser alanını dolduran sevenlerinin coşkusunu ikiye katladı. Yaklaşık iki buçuk saat boyunca başarılı bir şekilde şarkılarını seslendiren Yıldız Tilbe, programını “Delikanlım” parçası ile sonlandırdı.

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