Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Yıldız Tilbe’den AVM ve kuaförlerin açılmasına tepki
Yıldız Tilbe’den AVM ve kuaförlerin açılmasına tepki
Kendine öz tarzıyla her zaman dikkat çekmeyi başaran şarkıcı Yıldız Tilbe, kuaförlerle AVM'lerin açılması kararına tepki gösterdi.
Magazin 10 Mayıs 2020 - 12:20

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan şarkıcı Yıldız Tilbe, AVM, kuaför ve berberlerin açılmasına yönelik kararı eleştirdi. Başarılı şarkıcı Tilbe, “Asla kuaföre gitmem” dedi. Sahneye çıkma durumunun doğmasında bile kuaföre gitmeyeceğini belirten Yıldız Tilbe,”Hiçbir güç beni kuaföre götüremez. Sahneye çıksam bile yıkarım saçlarımı, dikerim havaya. Kuaförde neymiş?” ifadelerine yer verdi.

“MİKROP YAYILACAK”

Değişik kıyafet tarzı ve kendine has çılgın halleri ile dikkatleri üzerine çeken Yıldız Tilbe’nin kuaför ve berberlerin açılmasına çıkışı “Her yer mikrop kaynıyor. İki kişi yan yana gelemiyor. AVM’ler kuaförler açılınca ne olacak? Mikrop yayılacak.” sözleri ile sürdü.

İLGİLİ HABERCan Yılmaz: 'AVM'ler açıldı diye gitmek zorunda mısınız?'

Etiketler