Yıldız Tilbe’den AVM ve kuaförlerin açılmasına tepki

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan şarkıcı Yıldız Tilbe, AVM, kuaför ve berberlerin açılmasına yönelik kararı eleştirdi. Başarılı şarkıcı Tilbe, “Asla kuaföre gitmem” dedi. Sahneye çıkma durumunun doğmasında bile kuaföre gitmeyeceğini belirten Yıldız Tilbe,”Hiçbir güç beni kuaföre götüremez. Sahneye çıksam bile yıkarım saçlarımı, dikerim havaya. Kuaförde neymiş?” ifadelerine yer verdi.

“MİKROP YAYILACAK”

Değişik kıyafet tarzı ve kendine has çılgın halleri ile dikkatleri üzerine çeken Yıldız Tilbe’nin kuaför ve berberlerin açılmasına çıkışı “Her yer mikrop kaynıyor. İki kişi yan yana gelemiyor. AVM’ler kuaförler açılınca ne olacak? Mikrop yayılacak.” sözleri ile sürdü.

