Yıldız Tilbe’den CHP ile anlaştı iddiasına yanıt

Yıldız Tilbe’nin sözlerinde “1-2-3-4 ‘T A M A M', daha da katlanamam” geçen Kandıramazsın Beni isimli şarkı Erdoğan’ın “milletimiz T A M A M derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” sözlerinin ardından sosyal medyada yeniden patlama yaptı. CHP’nin bu şarkıyı seçim kampanyasında kullanmak üzere ünlü sanatçı ile anlaştığı iddialarına Tilbe’den yanıt gecikmedi. Yıldız Tilbe’nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Şarkılarımın yalnızca beni temsil etme hakkı vardır. Şarkılarım hiçbir siyasetin temsilcisi değildir. Ben siyasetin hiçbir tarafında yokum, olmadım. Şarkılarımda olmadı olmayacak. Memleketim için her şeyin hayırlısını dilerim herzaman. Hepsi bu. Şarkılarımı herhangi bir siyasi mecrada propaganda olarak duyarsanız ,bilinki haberim ve iznim yoktur, daha ne diyim. Hiçbir partiyi tutmuyorum, Allah memleketimiz için hayırlısını nasip etsin her zaman, ülkemize birlik huzur versin rabbim her şeyine. Siyasetten nefret ederim.”

