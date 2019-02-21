Yıldız Tilbe’den çok konuşulacak ‘Domuz gribi’ yorumu

Renkli kişiliği ve sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ilginç paylaşımlarıyla haber olmayı başaran Yıldız Tilbe uzun zamandır yaşadığı hastalık dolayısıyla geçtiğimiz haftalarda vermesi gereken bir konsere çıkmama kararı almış ancak sonrasında kendisini evinden alan organizasyon yetkilileri tarafından konser vereceği alana getirilmişti. Tilbe geçtiğimiz akşam attığı tweetle bir kez daha hastalık konusunu gündeme getirdi. Domuz gribiyle ilgili bir paylaşımda bulunan Tilbe, domuz yemediğimiz halde neden domuz gribi olduğumuzu sorgularken Sağlık Bakanlığı’ndan da ücretsiz ilaç dağıtmaları ricasında bulundu.