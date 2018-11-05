Yıldız Tilbe’den estetik açıklaması

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Yıldız Tilbe, önceki gün hayranlarıyla buluştu. Yaklaşık 3 saate yakın sahnede kalan Tilbe, 3000 kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sırasında hayranlarıyla sohbet eden Tilbe, vücudunda hiç estetik olmadığını söyledi. “Benim tek estetiğim kaşlarımı almam” diyerek espri yapan sanatçı, “Ruhum da yaşım da 52, estetik yaptırıp 15 yaşında gibi görünsem ne olacak. Ben estetik yaptırırsam herkes yaptırır, ama ben yine kendimi aynı hissedeceğim. Bu nedenle estetik yaptırmayacağım” dedi.



