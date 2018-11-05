Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Yıldız Tilbe’den estetik açıklaması
Yıldız Tilbe’den estetik açıklaması
Şarkıcı Yıldız Tilbe, verdiği bir konserde hayranlarıyla dertleşti.
Magazin 5 Kasım 2018 - 08:21

Yıldız Tilbe, önceki gün hayranlarıyla buluştu. Yaklaşık 3 saate yakın sahnede kalan Tilbe, 3000 kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sırasında hayranlarıyla sohbet eden Tilbe, vücudunda hiç estetik olmadığını söyledi. “Benim tek estetiğim kaşlarımı almam” diyerek espri yapan sanatçı, “Ruhum da yaşım da 52, estetik yaptırıp 15 yaşında gibi görünsem ne olacak. Ben estetik yaptırırsam herkes yaptırır, ama ben yine kendimi aynı hissedeceğim. Bu nedenle estetik yaptırmayacağım” dedi.

yildiz-tilbe

İLGİLİ HABERYıldız Tilbe 'Shakira'dan neyim eksik' dedi, güldürdü

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Etiketler