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Yıldız Tilbe’den Tarkan’ın reddine yanıt

Pandemi nedeniyle zor günler geçiren müzik dünyası için sosyal medyada düzenlenen 'meydan okuma/challenge' akımına dahil olan ancak pas attığı Tarkan'dan yanıt alamayan Yıldız Tilbe sessizliğini bozdu.

Güncellenme: 14:49, 08/05/2021
Hayat HaberleriMagazin
Yıldız Tilbe’den Tarkan’ın reddine yanıt

Yıldız Tilbe, geçen günlerde corona virüsü pandemisi nedeniyle zor günler geçiren müzik sektörü çalışanları için sosyal medyada düzenlenen ‘challenge’a dahil oldu. Şarkı söyleyerek Tarkan’a pas atan Yıldız Tilbe ret yanıtı aldı.

Tarkan, “Yıldız’ım sen benim kıymetlimsin, seni çok severim ve geri çevirmek hiç istemem ama bu challenge’ın nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım doğrusu ve bir parçası olmak da gelmedi içimden ne yalan söyleyeyim. O yüzden sen en iyisi topu benden geri al, bir başkasına atıver” ifadesini kullandı.


“SAYGIM VAR”

Stüdyo çıkışı gazetecilere konuşan Tilbe, Tarkan’ın cevabına kırgın olmadığını belirterek, “Tarkan topu bana geri attı. Olabilir, öyle düşünebilir. Saygım var, sorun yok yani” dedi.

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Corona Gülşen şarkı Tarkan Yıldız Tilbe
Yayınlanma Tarihi:14:45,