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Yıldız Tilbe’nin makyaj videosu, sosyal medyayı salladı
Yıldız Tilbe’nin makyaj videosu, sosyal medyayı salladı
Sosyal medyada canlı yayın yapan Yıldız Tilbe, takipçilerini uyardı, AVM'lerin ve kuaförlerin çok riskli yerler olduğunu belirterek, buralara gitmeyeceğini söyledi.
Magazin 14 Mayıs 2020 - 12:35

Corona virüsü salgınından korunmak için vaktini evinde geçiren ve komşularına sık sık şarkı söyleyen Yıldız Tilbe, bu kez canlı yayında makyaj yaptı.

AVM ve kuaförlerin açılışı ile ilgili konuşan Yıldız Tilbe, bu yerlerin mikrop kaynadığını belirterek, “Oralardan uzak duracağım” dedi.

‘DAĞILMIYORUZ, DAĞITIYORUZ’

Canlı yayın esnasında takipçileri ile sohbet de eden Tilbe, “Ay ne güzel oldum. Hiç böyle makyaj gördünüz mü? Ben de görmedim. Dağılmıyoruz, dağıtıyoruz” diyerek espri yaptı.