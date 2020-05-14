Yıldız Tilbe’nin makyaj videosu, sosyal medyayı salladı

Sosyal medyada canlı yayın yapan Yıldız Tilbe, takipçilerini uyardı, AVM'lerin ve kuaförlerin çok riskli yerler olduğunu belirterek, buralara gitmeyeceğini söyledi.

Corona virüsü salgınından korunmak için vaktini evinde geçiren ve komşularına sık sık şarkı söyleyen Yıldız Tilbe, bu kez canlı yayında makyaj yaptı.

AVM ve kuaförlerin açılışı ile ilgili konuşan Yıldız Tilbe, bu yerlerin mikrop kaynadığını belirterek, “Oralardan uzak duracağım” dedi.

‘DAĞILMIYORUZ, DAĞITIYORUZ’

Canlı yayın esnasında takipçileri ile sohbet de eden Tilbe, “Ay ne güzel oldum. Hiç böyle makyaj gördünüz mü? Ben de görmedim. Dağılmıyoruz, dağıtıyoruz” diyerek espri yaptı.