Yıldız Tilbe’nin Merve Boluğur’a bakışı gündem oldu

Oyunculuğun ardından müzik dünyasına adım atan Merve Boluğur, önceki akşam Alaçatı'da sahne alan Yıldız Tilbe'yi dinlemeye gitti. Bir ara sahneye çıkan Boluğur, 'Şşşşşşttttt' isimli şarkısını söylerken seyirciden beklediği reaksiyonu alamadı. "Hadi canlanın, biraz ayağa kalkın" dedi ama yine olmadı. Boluğur'un sahne halleri Yıldız Tilbe dahi herkesi şaşkına çevirdi.

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Yıllar önce yayınlanan ‘Acemi Cadı’, ‘Küçük Sırlar’ ve ‘Muhteşem Yüzyıl’ gibi dizilerle yıldızı parlayan Merve Boluğur, uzun süredir ekranlardan uzak.

Oyunculuk yapmayan Boluğur, geçen aylarda sektör değiştirerek müziğe yöneldiğini duyurmuş ve ‘Şşşşşşttttt’ adlı şarkısını çıkarmıştı.

“HADİ CANLANIN!”

Önceki akşam Alaçatı’da sahne alan Yıldız Tilbe, Merve Boluğur’u sahneye davet etti. Şarkısını ilk kez canlı okuyan Boluğur seyirciden beklediği reaksiyonu alamadı. “Hadi canlanın, biraz ayağa kalkın!” dedi ama yine de olmadı.

Boluğur’un şarkı söylediği anlarda Tilbe’nin yüz ifadesi ise sosyal medyada gündem oldu.