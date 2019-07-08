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Yıldız Tilbe’nin sahnede giydiği ayakkabı şaşırttı
Yıldız Tilbe’nin sahnede giydiği ayakkabı şaşırttı
Yıldız Tilbe, önceki gün Zonguldak'ta düzenlenen bir festivalde sahne aldı. Tilbe'nin sahneye spor ayakkabıyla çıkması herkesi şaşırttı.
Magazin 8 Temmuz 2019 - 10:23

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde düzenlenen ‘Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali’nin son gününde sahne Yıldız Tilbe, şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

YILDIZ TİLBE COŞTURDU

Yıldız Tilbe dansı ve seslendirdiği unutulmaz parçalarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Yıldız Tilbe’nin elbisesinin altına giydiği spor ayakkabı ise dikkatlerden kaçmadı. Zaman zaman eğlendiren zaman zaman da duygulandıran Tilbe’nin şarkılarına binlerce kişi eşlik etti.
(DHA)