Yıldız’ın başı fena dertte! Yasak Elma 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı (Yasak Elma 15. son bölüm izle)

Yasak Elma 15. son bölümü ile ekrana geldi. FOX TV’de yayınlanan Yasak Elma son bölümde; Yıldız başını belaya sokmadan duramaz. Dedikodu yaparken telefonundan yanlışlıkla canlı yayın yapar. Bu olay Halit’i delirtmeye yeter de artar bile. Zeynep, işe geri döner ve Alihan’la romantik atışmaları aşklarını yeniden alevlendirir. Yasak Elma 16. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte sevilen dizi Yasak Elma’nın 15. bölüm izleme linki…

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Yasak Elma 15. Bölümü ile seyirci karşısına çıktı. 15. yeni bölümde; Ender küçük oyunu ile Sinan'ı yok etmeyi başarır. Sinan'ın yaptıklarını duyan Halit çıldırır. Zehra, Cem'i kıramadığı için Alihan'a rağmen işine geri döner. Ender artık eve girip çıkabilmek için Zehra'nın varlığını kullanabilecektir. Öte yandan Yıldız ile Halit'in de arası bozulur. Oyuncu kadrosunda Eda Ece, Onur Tuna, Şevval Sam, Sevda Erginci, Kıvanç Kasabalı, Talat Bulut gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte 15. Bölüm izleme linki…

YASAK ELMA 16.FRAGMAN

YASAK ELMA FRAGMAN

YASAK ELMA 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep ile Alihan evde uyurken Yıldız ile Halit'e yakalanır. Durumu kurtarmak için açıklama yapmaya çalışırlar ama Halit olgunlukla açıklama yapmak zorunda olmadıklarını söyler. Yıldız bu duruma biraz kızar, çünkü kardeşinin ondan ilişkilerini sakladığını düşünür. Zeynep olanlardan Alihan'ı suçlu bulur. Aşıklar bir kez daha kavgaya tutuşur.

HALİT, SİNAN'IN YAPTIKLARINI ÖĞRENİR

Sinan, Ender'le anlaştığı gibi eşyalarını toplayı havalimanına gider. Orada Ender'i beklemektedir. Ender, Sinan'ın karısına Sinan'ın sevgilisi ile kaçıyor demiş ve Zehra'da yola çıkarak havalimanına gitmiştir. Zehra inanmasa da , Ender rolünü iyi oynar. Havalimanında Sinan ile Zehra yüz yüze gelirler. Zehra orada evliliğini bitirir. Ender ise zaferin tadını çıkarır.

Zehra babasına olanları anlatır. Babası Sinan hakkında yanılmadığını anlar. Halit, Sinan'ın ne kadar para götürdüğünü sorgular. Halit sinirlerine hakim olamaz.

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE

HALİT ÇILDIRIR

Halit'in canı çok sıkkındır. Söylediğim her şey çıktı diye hayıflanır. Halit, Zehra'ya çok sert çıkar. Sinan tam 2 milyona mal olmuştur. Hayatın boyunca hata yaptın diyerek delirir. Zehra'nın boşanma işlemlerini de Halit yürütecektir.

Zeynep ile Yıldız buluşup evde yaşananları konuşurlar. Yıldız'ın derdi Zehra'nın eve dönmesidir. Cem Bey, Zeynep ile buluşmak ister, Yıldız ile beraberken arayıp görüşmek istediğini söyler. Zeynep ile Cem buluşurlar. Cem, Zeynep'in onunla çalışmasını ister. Zeynep hayır diyemez.

ZEHRA YILDIZ ÇATIŞMASI BAŞLIYOR

Zehra ile Yıldız arasında gerginlik daha ilk günlerde başlamıştır. Zehra Yıldız'a sen küçük Ender olmaya mı çalışıyorsun' bile der. Artık Zehra Ender'in tarafında olduğu için Yıldız için bu daha da kötü haberdi.

Ender, Zehra'yı kullanarak artık Halit'in evine rahat rahat girebiliyordur. Zehra o kadar saftır ki Ender'e teşekkür ede ede bir hal olur. Ender de bu fırsatı değerlendirir.

YILDIZ'IN CANLI YAYIN FACİASI

Yıldız, Defne ile dedikodu yaparken telefonundan yanlışlıkla canlı yayın yapar. Zeynep durumu anlayıp hemen ablasını uyarır. Canlı yayını tam 8 bin kişi izlemiştir. Canlı yayını izleyenler arasında hakkında konuşulanlar da vardır ve Halit'e haber verirler. Halit bir kez daha delirir. Yıldız ile birbirlerine girerler. Halit son sözü; ‘O hesabı kapat kimsenin arkasından da konuşma' olur. Ender olanları duyar ve bir kez daha kazanan olmuştur.

Yıldız'ın telefonunda canlı yayın açık kalmış. Söyledikleri sosyal medyada hızla yayılıyor! #sonbirşans pic.twitter.com/ZeWwV3fY9L — Yasak Elma (@yasakelmafox) 24 Eylül 2018

ALİHAN İLE ZEYNEP ARASINDA ROMANTİK ATIŞMALAR

Halit, Yıldız, Zeynep ve Alihan yemekte buluşur. Zeynep inatla açıklama yapar. Ama Halit'in fikri aynıdır. Alihan ile Zeynep'in romantik atışmaları başlar. Karşılıklı atışmaların arasında Yıldız ile Halit kalır. Halit çıkışta Yıldız' bunlar birbirine çok aşık der.

DEFNE YILDIZ'IN KAFASINI KARIŞTIRIR.

Defne'yi eve yemeğe davet eder. Defne, Yıldız ile Halit'in arasını düzeltmeyi vaat eder. Defne enerjisi ile evde renkli rüzgarlar estirir. Defne ile Halit'in samimiyeti Yıldız düşündürüyor. Bir davette karşılaşan Ender ile Yıldız arasında ipler gerilir. Ender'in Defne için söyledikleri Yıldız'ın kafasını karıştırır.

ALİHAN VE HİRA KARŞILAŞMASI

Zerrin, Alihan ile Hira'yı yan yana getirir. İkisi de bu durumdan rahatsızdır.

YILDIZ'IN EV PARTİSİ

Yıldız evde davet verir. Zeynep, Alihan, Defne.. kısaca herkes oradadır. Yıldız, Alihan'ı kıskandırmak için Cem'i bile çağırır.

Defne ile Halit partide yalnız kalır. Lila'ya babası izin vermezken Yıldız izin verir. Babası sorunca da evde uyuduğunu söyler.

Zehra sarhoş olup denize düşer. Alihan onu sudan çıkarır. Halit hala çok kızgındır. Defne Halit'i sakinleştirmeye çalışır ve Halit'i unutmadığını söyler. Kapı açılır ve ikilinin yakınlaşmasını Zeynep gözleri ile görür.