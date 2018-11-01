Yılın magazin bombası patladı | Ahmet Kural, Sıla’ya şiddet uyguladı! Ahmet Kural’ın ilk vukuatı değil!

Magazin dünyası son olarak ünlü şarkıcı Sıla'nın, sevgilisi ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemeye başvurmasıyla sarsıldı. Sıla ile Ahmet Kural arasında neler oldu? Ünlü çift geçtiğimiz günlerde barışmıştı. Sıla, bugün mahkemeye giderek Ahmet Kural'ın kendisini evde darp ettiğini, yerde sürüklediğini, kafasını duvarlara vurduğunu iddia etti. Ahmet Kural da konuya ilişkin açıklama yaptı ve "Bu çirkin iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum." dedi. İşte Ahmet Kural ve Sıla çiftinin arasında yaşananların ayrıntıları...

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Kısa süre önce barışan Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural çiftinden evlilik haberi beklenirken şiddet haberi geldi. Ahmet Kural’ın daha önceki ilişkilerinde de şiddet uyguladığı biliniyordu, ünlüler dünyasından Sıla’ya destek yağdı. Sıla, bir süre önce barışarak yeniden ilişkiye başladığı oyuncu Ahmet Kural tarafından darp edildiği gerekçesiyle savcılığa şikayette bulundu. Avukatıyla birlikte adliyeye gelen ünlü şarkıcı, aile mahkemesine de başvurarak, Ahmet Kural hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Sıla ile Ahmet Kural arasında neler oldu?

SILA’NIN DİLEKÇESİNİN AYRINTILARI

Sıla'nın savcılığa sunduğu dilekçenin detayları ortaya çıktı. Dileçkede, Ahmet Kural ile gönül birlikteliği yaşadığı, 2018'in Ocak ayında birlikteliğin son bulduğu yine Ekim ayında ise yeniden bir araya gelerek kaldıkları yerden devam kararı aldıkları kaydedildi. Dilekçede, 29 Ekim günü sabaha karşı 04.00'da Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evindeyken, Sıla'nın yoğun alkol alan Kural tarafından ağır fiziki saldırıya uğradığı, darp edilerek yerlerde sürüklendiği, kafasını duvarlara vurduğu ve kül tablasıyla kendisine saldırdığı öne sürüldü.

Sıla'nın can havliyle evden kaçmaya çalışırken Ahmet Kural tarafından sürüklenerek tekrar darp edildiği belirtilerek, Kural'ın, Sıla'nın vücudunun değişik yerlerine, kafasına ve kulağına hunharca ve vahşice saldırıda bulunduğu belirtildi. Dilekçede, Ahmet Kural'ın Sıla'ya uyguladığı şiddetin 45 dakika sürdüğü vurgulandı.

Kural'ın şiddetin yanı sıra Sıla'ya ve ailesine ağır küfürler ettiği ve defalarca, “Seni öldürürüm” dediği öne sürülen dilekçede, Sıla'nın o gün üzerinde bulunan ve şiddet sırasında yırtılan kıyafetleri ile darp sonrası çekilen fotoğrafların da dilekçe ekinde yer aldığı belirtildi. Dilekçede, Sıla'nın korku dolu dakikaların ardından evden çıkabildiği şoförüyle Harbiye'deki evine gittiği, annesinin İzmir'den gelmesinin ardından cesaretini toplayarak darp raporu aldığı ifade edildi.

SILA: BAZILARI HİÇ SEVİLMEYİ ÖĞRENEMEMİŞ OLABİLİR!

Sıla, mahkemeye başvurduktan sonra sosyal medyadan açıklama yaptı:

“Merhaba, bazen cümleye başlamak çok zor olabiliyor.

Galiba en doğrusu konuya direkt girmek.Hayatımdaki insanın fiziki şiddetine maruz kaldım. Bu, fiziki hasarı bir yana insanın kadın tarafını darmadağın eden bir olaymış. Hayatta geldiğiniz yer, başarılarınız ya da oluşturduğunuzun bir anda önemsiz kaldığı yıkıcı bir deneyimmiş. Bu ülkede bugüne kadar ne kadar şiddet mağduru kadın varsa, gözlerinin gözlerinize değdiği bir anmış. Artık ne yazık ki biliyorum, çok kolay değil sokağa çıkıp “Ben şiddete uğradım” diye bağırmak. Ama şunu da biliyorum ki ben de susarsam önce kendime, sonra da bu ülkenin kadınlarına, şiddete karşı insanlarına haksızlık etmiş olacağım. Bu nedenle başıma gelen olay üzerine susmama kararı aldım. Yasaların bana verdiği hakları kullanacağım. Hiç bir ceza, yaptırım benim yaşadığım kabusu hayatımdan silmeyecek, bunu çok iyi biliyorum. Ama bu hayatta şarkılarla, kelimelerle bir iletişim kurabildiysek ve kendimi biraz anlatabildiysem, gücümü kendim kadar sizlerden aldığımı da biliyorsunuzdur. Bana uygulanan korkunç şiddet karşısında dilsiz kalmamayı seçiyorum. Bazıları hiç sevilmeyi öğrenememiş olabilir ama bence aşkın bununla hiç bir ilgisi yok!”

AHMET KURAL: BU ÇİRKİN İDDİALARI KABUL ETMİYORUM!

Yaşanan bu olayla ilgili oyunca Ahmet Kural'dan ilk açıklama geldi.

İddiaları kabul etmeyen Kural, “Öncelikle böyle çirkin iddialarla karşınızda olduğum için çok üzgünüm. Bu çirkin iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. 28 Ekim günü Sıla ve ailem yemek yedik, güle oynaya Zekeriyaköy'deki evimize geldik. Ayrıntıları savcılığa vereceğim ifadeden de öğreneceğiniz üzere aramızda karşılıklı itişme çıktı. Bu esnada kolunu tuttum. Bunun dışında hiçbir iddiayı kabul etmiyorum. Bununla ilgili de hukuki yollara başvuracağım. Maalesef çok üzgünüm çok” dedi.