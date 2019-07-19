Yılmaz Erdoğan: Bir çırağım daha oldu

Çok Güzel Hareketler 2 ekibi ile birlikte Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde seyirci karşısına çıkan Yılmaz Erdoğan, sosyal medya hesabından bu etkinliğiyle ilgili çok sayıda paylaşım yaptı.

İnteraktif şovlardan biri olan Çok Güzel Hareketler, içinde bulunduğumuz yıl ikinci sezonu ile seyircisinin karşısına çıkmış ve Yılmaz Erdoğan yeni öğrencilerini programın izleyicileri ile buluşturmuştu. Başarılı bir sezonu geride bırakan ekip geride bıraktığımız günlerde Harbiye’de bu defa açık havada seyirciyle buluştu. Büyük ilgi gören şovla ilgili sosyal medya hesabından çok sayıda paylaşım yapan Yılmaz Erdoğan, gösteri sırasında sahneye fırlayan bir kediyi alarak yerine oturduğu videoyu instagram hesabından ‘Bir çırağım daha oldu’ notu ile paylaştı.