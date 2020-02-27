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Yılmaz Erdoğan çok sorulan soruyu yanıtladı
Yılmaz Erdoğan çok sorulan soruyu yanıtladı
Oyuncu ve yazar Yılmaz Erdoğan çok sorulan o soruya sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.
Magazin 27 Şubat 2020 - 07:10

Uzun bir aradan sonra Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ile ekranlara dönen Yılmaz Erdoğan, bir yandan ekranları başındaki sevenlerini güldürürken bir yandan da çok sevdiği şiire yeniden elini uzattı ve kısa bir süre önce ‘Bin Aşık Yılı Uzakta’ adlı şiir kitabını çıkardı.

Kitapta eski eşine de gönderme yaptığı yönündeki haberlerle gündemde olan Yılmaz Erdoğan, Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamayla takipçilerinin çok merak ettiği bir konuya da açıklık getirdi. Şiir kitabının sesli versiyonunun çok yakında çıkacağının müjdesini veren Erdoğan, “Bu arada çok sorulduğu için: Yeni şiirlerin sesli versiyonları yakında…” ifadelerini kullandı.

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