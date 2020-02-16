Yılmaz Erdoğan, eski karısı Belçim Bilgin’e yazdığı şiiri paylaştı

Oyuncu Yılmaz Erdoğan, bir süre önce çıkardığı “Bin Aşık Yılı Uzakta” adlı şiir kitabında, oğlu Rodin’in annesi Belçim Bilgin’e yazdığı şiire de yer verdi.

Ünlü oyuncu, o mısraları “Dördüncü evlilik yıldönümünde karıma gönderdiğim çiçeğin kartına yazdığım şiirdir” notuyla okurlarıyla paylaştı.

İŞTE ERDOĞAN’IN ŞİİRİ

EN ÇOK SUYA BENZEYEN

Ruh tekildi Ve az. Kendi kalesinde mahsur Hiçbir şifa Benlik iksirinde bulunmaz.Seninle çoğalan, Suya, Fırtınaya benzeyen Bilhassa ak El insaf beyazı kadar berrak.

Bir asma yaprağında sakinleyen Bu kavruk yol telaşına merhem.

Bir küçük adam aşkım Bir büyük çocuk.

Sen bir nefessin buldum Şaire en lazım element Sen aydınlıksın bildim Rodin'e deniz feneri Sen Afrodit Akıllı akılsız benzetmelerden sıkılmış Bir tek sana müsait.

Homeros'un bahsettiği sensin Ve İlla ki İlyada Ve İyyake nestain!

Evvel zaman Eski taze bir masal…

Aksilikler hediye, Kollasın patron, Işığı müjdelesin çocuklar, Sahiler düş, Düşler sahi olsun…

Nice masallara Şükürler Dualar, Filmler, Şarkılar olsun…