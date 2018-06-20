Yılmaz Erdoğan, ‘Profesörüm’ lafını duyunca…

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Dönüşte Atatürk Havalimanı'nda objektiflere yansıyan Erdoğan, 10 gün sonra ‘Organize İşler 2'nin çekimlerine başlayacağını açıkladı. Yakında ekibi toplayacağını söyleyen Erdoğan, “Ekipte Kıvanç Tatlıtuğ ve Ezgi Mola var. Cem Yılmaz ile Şahan Gökbakar ise olmayacak” diyerek oyuncu konusuna netlik kazandırdı.

ERDOĞAN HAYRANINI KIRMADI

Erdoğan, aracına binmek isterken bir hayranının ısrarlı selfie isteğiyle karşılaştı. Erdoğan hayranı adam, “Hocam ben seni çok seviyorum. Profesörüm. Bir selfie çekilebilir miyiz?” deyince ünlü oyuncu “İyi hadi gel öyleyse” diyerek karşılık verdi.