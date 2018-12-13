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Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin boşandı
Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin boşandı
Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, 12 yıllık eşi Belçim Bilgin'den boşandığını ifade ederek, "Adliyeye el ele girdik, kol kola çıktık" dedi.
Magazin 13 Aralık 2018 - 09:07

Belçim Bilgin ile Ağustos 2006’da evlenen Yılmaz Erdoğan, 10 gün önce boşandıklarını açıkladı. 51 yaşındaki Erdoğan, “Sevgi ve saygı dolu bir şekilde bitti. Adliyeye el ele girdik, kol kola çıktık” dedi. Esra Erol ve Ali Özbir çifti ile Yeniköy Arnavutköy Balıkçısı'nda yemekte bir araya gelen Yılmaz Erdoğan boşandığını açıkladı. Yemek sonrası soruları yanıtlayan Erdoğan, “Belçim Hanım'la Çağlayan Adliyesi'nde boşandığınız doğru mu?” sorusuna “Haber doğru da adliye yanlış” şeklinde esprili yanıt verdi. Bilgin ile Erdoğan’ın evliliklerinden Rodin Nazım isimli bir erkek çocukları dünyaya gelmişti. Erdoğan kızı Berfin’in dünyaya geldiği ilk evliliğini Sanem Oktar ile 1993 yılında yapmış ikili 5 yıl sonra birlikteliklerini noktalamıştı.

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