Yılmaz Erdoğan, yangın mağdurları için seferber oldu

Muğla'nın birçok bölgesinde yangınlar devam ederken mağdur olan insanlara pek çok bölgeden yardım geliyor. Sanatçı Yılmaz Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplanan yardımları kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirtti.

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Muğla'da geçen hafta başlayan ve hâlâ bazı bölgelerinde devam eden orman yangınları nedeniyle mağdur olan vatandaşlara destek yağıyor. Destek olan kişilerden bir tanesi de sanatçı Yılmaz Erdoğan oldu.

Köyceğiz ilçesinde yaşayan sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile düzenledikleri yardım çalışmalarına çok büyük destek geldiğini belirterek, Köyceğiz Döğüşbelen'deki çiftliğinde bulunan depoda toplanan yardım malzemelerini gösterdi.

Yılmaz Erdoğan Instagram hesabından yaptığı açıklamada “İlk günden beri burayı bir yardım istasyonuna çevirdik. Daha çok şimdiye kadar yiyecek, içecek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorduk ama bugün muhteşem şeyler geldi” dedi.

Erdoğan mesajında sözlerini şöyle sürdürdü: “Berfu – Eser Yenenler, Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı’nın önderliğinde Çeşme halkının desteğiyle ve birçok firmanın katılımıyla… Harika oldu. Şimdi bunların hepsini ihtiyaç sahiplerine ihtiyaç noktalarına göndereceğiz. Emeği geçen tüm kardeşlerimize, Köyceğiz halkı adına şükranlarımızı sunarız.”

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SANAT KÖYÜ KURMUŞTU

Yılmaz Erdoğan 12 yıl önce bir sabah kalkıp “Artık eski kafayı değiştirip organik beslenmeye yönelmem gerek” dedi. İstanbul’daki ofisinin 20 metrekarelik bahçesindeki tahtaları söktü. 44 çeşit bitki ekti. Derken küçük bahçesi yetmez oldu.

2014’te Hollywood yıldızı Russell Crowe ile Muğla Fethiye’de ‘Son Umut’ filmini çekerken bir köylü yaklaşıp şöyle dedi: “Köyceğiz’de bir at çiftliği var, bir bakın.”

Yılmaz Erdoğan, Döğüşbelen köyündeki 120 dönümlük araziyi görünce pazarlık yapmadan aldı.

Yılmaz Erdoğan ağaçlarla dolu arazisinde kendisine önce bir ev yaptırdı. Çiftliğe şifalı bitkiler ekti, zeytin ağaçları, meyve-sebze ağacı dikti.

Bu sayede market alışverişini bile kesti. Erdoğan, 2016’da işleri büyüttü. Arazinin bir bölümünü ‘sanat köyü’ haline getirdi.

Film stüdyosu ekibinin kalacağı pansiyon, senaryo yazdığı iki katlı çardak ve futbol sahası yaptırdı.

Yılmaz Erdoğan’ın çiftliğinde bu zamana kadar ‘Ekşi Elmalar’, ‘Tatlım Tatlım’, ‘Kolonya Cumhuriyeti’ ve ‘Deliha 2’ filmleri çekildi.