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Yılmaz Kunt kimdir? Yılmaz Kunt nereli ve kaç yaşında?
Yılmaz Kunt kimdir? Yılmaz Kunt nereli ve kaç yaşında?
Yılmaz Kunt, 1994 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Gülümse Yeter isimli dizi ile yaşayan Yılmaz Kunt hakkında merak edilenler haberimizde... Yılmaz Kunt nereli ve kaç yaşında?
Sozcu.com.tr
Magazin 25 Haziran 2019 - 17:34

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Berk Koçar karakterini canlandıran Yılmaz Kunt hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Yılmaz Kunt kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

YILMAZ KUNT KİMDİR?

Yılmaz Kunt, 19 Kasım 1994 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlamıştır. 2015 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilmiştir. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayınlanan Gülümse Yeter dizisi ile yaşayan Yılmaz Kunt, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Berk karakterine hayat vermektedir. Yılmaz Kunt, 1,89 metre boyunda, 80 kilo ve Akrep burcudur.

Yılmaz Kunt, fotoğraflarını Instagram sayfasından paylaşıyor.

Yılmaz Kunt’un rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Afili Aşk (Berk Koçar) (TV Dizisi)
2016 – Gülümse Yeter (Sarp) (TV Dizisi)

Son güncelleme: 19:28 - 25.06.2019
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