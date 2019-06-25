Yılmaz Kunt kimdir? Yılmaz Kunt nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Berk Koçar karakterini canlandıran Yılmaz Kunt hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Yılmaz Kunt kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…
YILMAZ KUNT KİMDİR?
Yılmaz Kunt, 19 Kasım 1994 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlamıştır. 2015 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilmiştir. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayınlanan Gülümse Yeter dizisi ile yaşayan Yılmaz Kunt, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Berk karakterine hayat vermektedir. Yılmaz Kunt, 1,89 metre boyunda, 80 kilo ve Akrep burcudur.
Yılmaz Kunt’un rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Afili Aşk (Berk Koçar) (TV Dizisi)
2016 – Gülümse Yeter (Sarp) (TV Dizisi)