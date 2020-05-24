Yılmaz Morgül kimdir? Yılmaz Morgül kaç yaşında?

Yılmaz Morgül, 14 Ocak 1964 tarihinde doğdu. Yılmaz Morgül, yedi kardeşli bir ailenin altıncı çocuğu olarak dünyaya geldi. 4 yaşlarında şarkı söylemeye başladı. İşte Yılmaz Morgül kimdir sorusunun yanıtı ve merak edilen hayat hikayesi...

Yılmaz Morgül ekranların dikkat çeken yüzlerinden. Yılmaz Morgül kimdir, nereli ve kaç yaşında soruları ünlü sanatçıyı izleyenler tarafından merak ediliyor. 7 yaşındayken babası vefat etti. Babası İbrahim Bey’in tulum, babaannesinin ise ud çaltığını söylüyor Yılmaz Morgül. İşte merak edilen hayatı…

YILMAZ MORGÜL KİMDİR?

Yılmaz Morgül, 14 Ocak 1964 tarihinde İstanbul, Beykoz’da doğdu. İlk, orta ve lisede şarkılar söyledi, korolarda yer aldı, tiyatro oyunlarında roller üstlendi. Onbir yaşına geldiğinde Yurdaer Doğulu Müzik Merkezi’nde müzik eğitimine başladı.İshakağa İlkokulu, Ziya Ünsel Ortaokulu, Ferit İnal Lisesi, Kadıköy Belediye Konservatuarında eğitim gördü. Üsküdar, Kalamış, Beşiktaş, Kadıköy ve Bakırköy Musikî Cemiyetleri’nden dersler aldı.1988 yılında ilk olarak Adana’da Divan Otel’inde assolist olarak sahneye çıktı. “Elveda İstanbul” adındaki ilk albümünü 1995 yılında çıkardı. 1996 yılında çıkardığı ikinci albümünde Orhan Gencebay‘ın “Dertler Benim Olsun”, Cengizhan Altuntaş ve Mehmet Ilgın‘ın “Ağlama Değmez Hayat”ını kendi tarzıyla yeniden seslendirdi. Zeki Müren‘in unutulmaz filmlerinden biri olan “Bahçevan”ın aynı isimli şarkısını yeniden okudu.1994 yılında “Elveda İstanbul” şarkısıyla artık bütün ülkenin tanıdığı bir sanatçı oldu.“Gökkuşağı” adında Türkiye’yi tanıtan programı sundu.1997 yılında çıkardığı Üçüncü albümü “Masum Yalanlar”da çıkış parçası, “Her Kuşun Eti Yenmez” isimli Serdar Ortaç şarkısı oldu.Avustralya‘nın Brisbeyn şehrinde 1997 yılında 32 ülkenin katıldığı Güney Pasifik Şarkı Yarışmasına “Uluslararası Star”konumuyla katılıp “En İyi Yorumcu” ödülü aldı.Levent Kırca – Oya Başar ile “Olacak O Kadar TV”de bir yıl çalıştı.Cilt kanserine yakalandı, Yedi yıl boyunca Amerika’da tedavi gördü.Olay TV’de “Yılmaz Morgül Şov” isimli bir program yaptı.Acun Ilıcalı tarafından Survivor 2016’ya davet edildi ve Survivor’da yarışmacı oldu.

Albümleri :

1995 – Elveda İstanbul

1996 – Yılmaz Morgül II

1997 – Masum Yalanlar

2000 – Olduğum Gibiyim

2001 – Türk Sanat Müziği Klasikleri

2003 – Can Parçam

2005 – Cennet

2008 – Türk Sanat Müziği Klasikleri

2010 – YLMZMRGL

2015 – Yalnızlık Makamı

2016 – Yılmaz Morgül 2016

2017 – Yılmaz Morgül Pop