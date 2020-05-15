Yılmaz Morgül’den anlamlı bağış

Yılmaz Morgül 'Engelli' vatandaşlara dağıtılması için Engelsiz Yaşam Vakfı'na bağışladığı tekerlekli sandalyeleri kendi eliyle teslim etti. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilen teslim töreninde konuşan sanatçı, en az yüz adet sandalye bağışı yapacağını belirterek ayrıca içinde bulunduğumuz zor günlerde zenginliklerini öne çıkaran bazı ünlü isimlere de ateş püskürdü.

Yılmaz Morgül engelli kişilere dağıtılmak üzere Engelsiz Yaşam Vakfı’na sandalye bağışında bulundu. İlk etapta altı adet tekerlekli sandalye bağışı yapan sanatçı dağıtacağı sandalye sayısının kısa zaman içinde yüzlü rakamlarda olacağını söyledi. Engelsiz Yaşam Vakfı'nın Levent’deki merkezinde yapılan sosyal mesafenin de uygulandığı teslim töreninde tekerlekli sandalyeleri Vakıf Başkanı Atilla Kaplakarslan ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Beykoz Engelliler Derneği Başkanı Hasan Polat’a teslim eden Yılmaz Morgül “Engelsiz Yaşam Vakfı ile pek çok hayır işi yaptık. Bu sandalyeleri de vakıf aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Beykoz benim çocukluğumun geçtiği yerdir o yüzden ilk parti sandalyeleri buradaki Beykoz Engelliler Derneği'ne verdik” dedi. Vakıf Başkanı Atilla Kaplakarslan da “Değerli sanatçımızın bu bağışı herkese örnek olsun. Ramazan ayında ve bu zor günlerde ihtiyaç sahiplerine ulaşmamız çok önemliydi. Bu ilk seferde altı engelli kardeşimize ulaşıyoruz. Ancak devamı gelecek” dedi.

