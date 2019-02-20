Yılmaz Morgül’den Demet Akalın’a: O kadar gösteriş yaparsa evi soyulur

Şarkıcı Yılmaz Morgül, geride bıraktığımız gün evine hırsız giren meslektaşı Demet Akalın'la ilgili çok çarpıcı bir yorumda bulundu.

Morgül katıldığı bir etkinlik sonrasında 2. Sayfa programına açıklamalarda bulundu. Morgül geçtiğimiz günlerde evine hırsız giren ünlü şarkıcı Demet Akalın’la ilgili şaşırtıcı sözler sarf etti. Şarkıcı Demet Akalın ile Okan Kurt’un Beykoz’daki villasına hırsız girmişti. Yılmaz Morgül konuyla ilgili Demet Akalın’ı kızdıracak açıklamalarda bulundu.

GÖSTERİŞ YAPTI HIRSIZ GİRDİ

Morgül, Akalın’ın evine hırsız girmesiyle ilgili, “O kadar gösteriş yaparsa evi soyulur” dedi. Demet Akalın evine giren hırsızın eski bir çalışanı olduğunu söylemişti. O korku dolu anları da, “Ne cesaret anlamıyorum yani. Yalın ayak pijamalarla kahvaltı sofrasındayız koşturduk iki sokak arkasından Okan’la maskesi çıkmış bir baktık eski çalışanım. Kaçarken yanında bir torba nakit para vardı elinde evimden almış” sözleriyle anlatmıştı.