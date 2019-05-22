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Yılmaz Morgül’den Ebru Gündeş açıklaması: Annemle ilgili küfür etti
Yılmaz Morgül’den Ebru Gündeş açıklaması: Annemle ilgili küfür etti
Şarkıcı Yılmaz Morgül katılıdğı canlı yayında meslektaşı Ebru Gündeş hakkında şok edici bir açıklamada bulundu.
Magazin 22 Mayıs 2019 - 10:19

Morgül, 2. Sayfa programına son derece neşeli bir şekilde başlarken ilerleyen dakikalarda yaptığı açıklamalarla ekranları karşısındaki seyircileri şaşkınlığa uğrattı. Meslektaşı Ebru Gündeş ile neredeyse yıllardır konuşmadığını söyleyen ve aralarında yaşanan sorunları çıktığı canlı yayında anlatan Morgül, ilk olarak birlikte sahne aldıkları bir mekanda kendisinin daimi assolist yapılması kararı verildikten sonra Gündeş’in kendisine cephe aldığını ve herkesin ortasında kendisine hakaretler savurduğunu söylerken, programın ilerleyen dakikalarında da Ebru Gündeş’in annesiyle ilgili bir küfür ettiği için onu asla affetmeyeceğini açıkladı ve gözyaşlarına boğuldu.

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Son güncelleme: 11:03 - 22.05.2019
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