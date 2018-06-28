Yine Ebru yine izdiham

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18. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin üçüncü gününde sahne alan Ebru Gündeş beğenilen şarkılarını seslendirdi. Alanyalılar tarafından yoğun ilgiyle karşılaşan Gündeş'in konserini 20 bin kişilik alanda 30 bin kişi izledi. 2 saat sahnede kalan sanatçının şarkılarına Alanyalılar dev bir koro ile eşlik etti.

GÜNDEŞ’E MUZ LİFİNDEN TAÇ…

Alanya halkının büyük ilgiyle izlediği konserde Ebru Gündeş en sevilen şarkılarını seslendirdi. Gündeş'e plaketini Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel verirken, Alanya Festivali’nde sahne aldığı için teşekkür de etti. Üzerinde resminin bulunduğu balkabağını da Gündeş'e hediye eden Yücel, Vural Gökçaylı tarafından muz lifinden tasarlanan taç ile sanatçıyı onurlandırdı.