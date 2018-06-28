Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Yine Ebru yine izdiham
Yine Ebru yine izdiham
Sahne aldığı mekanlarda her zaman beklenilenin üzerinde seyirciye hitap eden Ebru Gündeş, geride bıraktığımız gün Alanya'da sahne aldı.
Magazin 28 Haziran 2018 - 09:03

18. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin üçüncü gününde sahne alan Ebru Gündeş beğenilen şarkılarını seslendirdi. Alanyalılar tarafından yoğun ilgiyle karşılaşan Gündeş'in konserini 20 bin kişilik alanda 30 bin kişi izledi. 2 saat sahnede kalan sanatçının şarkılarına Alanyalılar dev bir koro ile eşlik etti.

2

GÜNDEŞ’E MUZ LİFİNDEN TAÇ…

Alanya halkının büyük ilgiyle izlediği konserde Ebru Gündeş en sevilen şarkılarını seslendirdi. Gündeş'e plaketini Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel verirken, Alanya Festivali’nde sahne aldığı için teşekkür de etti. Üzerinde resminin bulunduğu balkabağını da Gündeş'e hediye eden Yücel, Vural Gökçaylı tarafından muz lifinden tasarlanan taç ile sanatçıyı onurlandırdı.

İLGİLİ HABEREbru Gündeş kameralardan uzak tutuyordu!
Etiketler