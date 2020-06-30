YKS’de çıkan “Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü” sorusuna filmin senaristi Levent Kazak’tan yorum geldi

Hafta sonu yapılan YKS'de 'Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü' filmine dair bir soru yer aldı. Filmin senaristi Levent Kazak, Hacivat Karagöz sorusunun fotoğrafını paylaşarak gurur duyduklarını ancak soruyu anlamadığını söyledi. 'Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü' filminin yönetmeni Ezel Akay ise soruya farklı bir yanıt verdi.

YKS’de Türkçe testinde yer alan Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü filmiyle ilgili bir metne yer verilerek, “Söz edilen filmle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir” sorusu soruldu.

YKS’DE SORULAN “HACİVAT KARAGÖZ NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ” SORUSUNU YORUMLADI

Filmin senaristi Levent Kazak, söz konusu sorunun fotoğrafını paylaşarak “Size bir iyi, bir de kötü haberim var. İyi olan, iki gün önceki üniversite giriş sınavında bizim üzerimizden HKNÖ'yü sormuşlar, filmimiz adına gurur duyduk. Kötü olan ise soruyu anlamadım, var mı çözen?” diye sordu.

Kazak devamında şunları söyledi:

“Teknik bir soru, matematiğinde bir dert yok. Ama soruya hizmet eden metin sanırım Metin Erksan'ın yazısından alınmış (filmi ‘devlet ana' ile ilişkilendiren bir tek o) ama Kemal Tahir ile devlet ve toplum konusunda görüş ayrılığına nasıl geldik oraları pek anlayamadım.”

“BANA GÖRE TEK DOĞRU E ŞIKKI”

Filmin yönetmeni Ezel Akay da soruyla ilgili bir paylaşım yaptı. Akay, “Tekrar ediyorum: metne göre de, bana göre de tek doğru E şıkkı! Zaten sorulardan en az birinin Türkçesi de bozuk!” dedi.

Sorunun doğru cevabı ise, cevap anahtarında D şıkkı olan “Kemal Tahir’in görüşleri filmi incelemede önemli bir dayanak noktası sunmaktadır” seçeneği olarak yer aldı.