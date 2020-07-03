Yok Artık konusu ne? Yok Artık oyuncuları kim?

Yok Artık konusu ne? Yok Artık oyuncuları kim?

Bir taksicinin anlattığı birden fazla kısa hikayeden oluşan Yok Artık filmi, geniş oyuncu kadrosu ve komedi dolu hikayesi ile dikkat çekiyor. Peki Yok Artık konusu ne, oyuncuları kim?

Yönetmenliğini Caner Özyürtlu’nun yaptığı ve kadrosunda son dönemlerin başarılı oyuncularını barıdan Yok Artık filmi hakkında internette arama yapılıyor. İşte 2015’in en iddialı yapımlarından Yok Artık filmi hakkında bilinmesi gerekenler…

YOK ARTIK KONUSU NE?

Taksici Fikret, İstanbul trafiğinde sabahtan akşama kadar direksiyon sallarken sık sık “Yok artık!” dedirten komik olaylarla karşılaşır. Ehliyet almaya çalışan Asuman, iki aşk arasında kalan Faruk, kızı kaçırılan Cenk, sevgilisi hafızasını kaybedince ne yapacağını şaşıran Ceyda, söylediği minicik bir yalanın kurbanı olan Semih… Kısacası Fikret'in dünyası birbirinden çok farklı ve eğlenceli karakterlerin at koşturduğu bir yer halindedir.

YOK ARTIK FİLMİNİN OYUNCULARI

Şebnem Bozoklu (Asuman)

Demet Evgar (Ceyda)

Çağlar Çorumlu (Semih)

Erkan Kolçak Köstendil (Fikret)

Serkan Keskin (Faruk)

Murat Akkoyunlu (Cenk)

Algı Eke (Melis)

Ceren Moray (Ebru)

Funda Eryiğit (Figen)

Necip Memili (Ahmet)

Güven Murat Akpınar (Konuk oyuncu)

Gökhan Kıraç (Konuk oyuncu)