Yol Arkadaşım 2 filminin konusu ne? Sevilen komedi filmi Yol Arkadaşım 2 nerede çekildi?

Sinema gösteriminde yaptığı hasılat ile adından söz ettiren Yol Arkadaşım 2 filmi, bu akşam Star TV ekranlarında olacak. Komik bir yol hikayesinin anlatıldığı filminin oyuncuları kimler? Yol Arkadaşım 2 filmi nerede çekildi? İşte detaylar…

İbrahim Büyükak'ın hem senaristliğini yaptığı hem de başrolde oynadığı Yol Arkadaşım 2 filminin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. Sinemanın sevilen konularından yol hikayesini ele alan Yol Arkadaşım 2 filminin konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği televizyon izleyicilerinin merak konusu oldu. Tüm bilgiler haberimizde…

YOL ARKADAŞIM 2 FİLMİNİN KONUSU

Yol Arkadaşım 2, Ayvalık'a yaptıkları yolculukta dost olan ve binbir badirenin ardından “yol arkadaşlığı” kavramının hakkını veren Şeref ve Onur ikilisi, son 1 yılda daha da kenetlenmiştir. İkili son 1 yıl içinde iş arkadaşı olmanın yanı sıra ev arkadaşlığı da yapmaya başlamıştır. Karakterleri birbirine tamamen zıt olan bu iki adamın paylaştığı iki alanda da dertler ve aksilikler bitmez. Şeref'in işi, müzik kariyerine atılmaya çalışan Onur'un menajerliğini yapmaktır. Ancak bu konuda oldukça yeteneksizdir. Sıkıntılara dayanamayan Onur, sevmediği eski işi ilaç laç mümessilliğine geri dönmeye karar verince, Şeref alelacele ona bol sürprizli bir turne ayarlar. İkilinin bu turne yolculuğu da aşk, macera ve aksiliklerle dolu geçecektir…

YOL ARKADAŞIM 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri ilk olarak İstanbul’da başladı. Şehrin farklı noktalarına yayılan sahneler çekildikten sonra İstanbul-Ayvalık yolu üzerinde çekimlere devam edildi. Filmin büyük bir bölümü bu yol üzerinde çekilse de Balıkesir’in Ayvalık bölgesinde çekilen birçok sahne de mevcut.

YOL ARKADAŞIM 2 OYUNCULARI KİMLER?

Yol Arkadaşım 2'nin kadrosunda Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın yanı sıra Ezgi Eyüboğlu, Olgun Toker, Kadir Polaçı, Bahar Şahin ve Dilber Ay gibi isimler yer alıyor.