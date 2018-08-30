Yol Arkadaşım 2’nin çekimleri bitti

Filmin yönetmeni Bedran Güzel ve oyuncuları İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Ezgi Eyüboğlu, Bkm Mutfak Uniq’te basın mensupları ile biraraya geldi ve “Yol Arkadaşım 2” filmiyle ilgili merak edilenleri anlattı.

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“ORTAYA ÇIKAN İŞTEN ÇOK MEMNUNUZ”

İbrahim Büyükak, çıktıkları yolculuğun oldukça zorlu ve heyecanlı olduğunu, “Hem komedi anlamında, hem de aksiyon anlamında ilk filmin üzerine çıkmak istiyorduk. O yüzden de senaryo sürecinden itibaren bu film daha zor geçti. Ortaya çıkan işten çok memnunuz keyifli, komik ve aksiyonlu bir iş oldu. Yorgunluğa değdi diyebilirim” sözleriyle açıkladı.

“HİKAYE GEREĞİ BU FİLMDE YOK”

Yeni filmde, ilk filmde olduğu gibi Eser Yenenler'in olup olmadığı merak edilirken, İbrahim Büyükak “Filme şaşı baktığınızda Eser'i görebilirsiniz” diyerek espriyi patlattı. Eser Yenenler'in “Yol Arkadaşım 2” filminde hikaye gereği rol almadığını söyleyen Oğuzhan Koç, “Eser bizim yanımızda, yöremizde, her yerimizde, konuya da çok hakim ama hikaye gereği bu filmde yok” diyerek konuya açıklık getirdi.

YENİ KARAKTER!

Yeni filme hikaye gereği dahil olan Ezgi Eyüboğlu, “İlk filmi çok beğenmiştim. Senaryoyu okurken çok güldüm. Biliyorsunuz senaryoyu okurken gülmek çok zordur. Sunulan teklifi keyifle kabul ettim ve her şey çok güzel geçti” dedi.



AKSİYON SAHNELERİ İBRAHİM BÜYÜKAK'TAN SORULUR!

Filmde bol aksiyon sahneleri olduğunu dile getiren Koç, “Aksiyon sahnelerine İbrahim bakıyor. Bir yerden atlanıp zıplanacaksa hemen gelip kendini paramparça edip gidiyor. Gerçekten dublörsüz risk alan nadir oyunculardan birisi” diyerek yol arkadaşına övgüler yağdırdı.