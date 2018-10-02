Yol Arkadaşım filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

Yol Arkadaşım filmi televizyonda ilk kez yayınlanıyor. Film severler de Yol Arkadaşım filminin konusu ve oyuncuları hakkında ayrıntılı bilgi edinmek istiyor. Renkli bir komedi filmi olan Yol Arkadaşım'ın başrollerinde Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Emra Kınay, Eda Ece ve Aslı Bekiroğlu yer alıyor. İşte Yol Arkadaşım filminin konusu...

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Yol Arkadaşım filminin yapımcılığını Necati Akpınar, yönetmenliğini Bedran Güzel yapıyor, senaryosunu ise İbrahim Büyükak yazıyor. Filmin geniş konuk oyuncu kadrosunda Acun Ilıcalı, Dilber Ay, Şinasi Yurtsever, Eser Yenenler gibi isimler yer alıyor.

YOL ARKADAŞIM FİLMİNİN KONUSU?

Hayatın zorlu mücadeleleri arasında kim olduğunu unutmuş, olmak istediği kişi ile olması gereken kişi arasındaki ayrım dağlar kadar olmuş bir adam olan Onur, yaptığı bir hata sonucu işten kovuluyor. Üstelik çalıştığı şirket Fevzi Kimya’nın patronu olan Fevzi Bey, Onur’u bir daha işe almamaya da ant içmiş. Bu esnada da kaprisli kız arkadaşı Aysun, Onur’u bayram kahvaltısında ailesiyle tanışması için Ayvalık’a gelmeye zorluyor.

Onur da hem Ayvalık’ta yapmayı planladığı sunumla işini geri alma hem de Aysun’un ailesi ile tanışarak onu mutlu etme amacıyla yola koyuluyor. Bu yolculukta ona masrafları paylaşacak bir yol arkadaşı da lazım olunca, hikayeye sorumluluk bilinci zayıf, saflığı ve çocuksuluğuyla Onur’un başını bin bir derde sokan Şeref dahil oluyor. İkilinin başına gelenlerle birlikte birkaç saatlik yol uzuyor da uzuyor. Sonunda hikayeye 3. yolcu olan aktivist konservatuar öğrencisi Bahar’ın da dahil olmasıyla işler iyice karışıyor…