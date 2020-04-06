Yol Arkadaşım kosunu ve oyuncuları… Yol Arkadaşım nerede çekildi, kimler oynuyor?

Yol Arkadaşım filmi özellikle televizyonda yayınlandığı dönemlerde merak ediliyor. Yol Arkadaşım filminde hangi oyuncular oynuyor? Komedi içeriğiyle dikkat çeken yapım Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi? İşte konusu ve oyuncuları…

Yol Arkadaşım filminin konusu merak ediliyor. Yol Arkadaşım filminde kimler oynuyor? Yol Arkadaşım filminin bir kısmı İstanbul'da bir kısmı ise Ege'nin farklı şehirlerinde çekilmiştir. BKM Mutfak'tan tanınan isimlerin başrolde olduğu Yol Arkadaşım filminin konusu ve oyuncuları şu şekilde…

YOL ARKADAŞIM FİLMİ KONUSU

İşinde zor günler geçiren, hayatında sıkıntılı bir dönemden geçen ilaç mümessili Onur (Oğuzhan Koç), Kurban Bayramı yaklaşırken başarması güç görevlerle karşı karşıya kalmıştır. Ayvalık’taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak için bir an önce orada olması, öte yandan kısa süre önce kaybettiği işini de geri kazanması gerekmektedir. Bir telefon uygulaması aracılığıyla Ayvalık yolculuğunda yanına yol arkadaşı olarak aldığı Şeref’in (İbrahim Büyükak) varlığı ise bu işleri başarabilmesi için en büyük engel olacaktır. Şeref’in yol boyu başına açtığı belalar, öte yandan yolculuk sırasında tanıştıkları Bahar (Aslı Bekiroğlu), Onur için bu yolculuğu unutulmaz kılacaktır.

İlk olarak 27 Ekim 2017’de vizyona giren Yol Arkadaşım, Yaz Festivali nedeniyle 25 Mayıs 2018’de 2. kez gösterime girdi.

YOL ARKADAŞIM OYUNCULARI

Oğuzhan Koç

İbrahim Büyükak

Aslı Bekiroğlu

Eda Ece

Emre Kınay