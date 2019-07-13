Yol Ayrımı filmi konusu ne? Yol Ayrımı oyuncuları…

Televizyonlarda yayınlandığı anlarda sinema filmlerine olan ilgi büyüyor. Yol Ayrımı filmi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Yol Ayrımı filmi nerede çekildi ve kimler oynuyor? İşte merak edilen Yol Ayrımı filmi hakkında detaylar…
YOL AYRIMI FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI
Babasından teslim aldığı bu aile şirketini yıllardır profesyonel ve tavizsiz bir şekilde yürüten Mazhar Kozanlı, eşine ve çocuklarına karşı oldukça mesafelidir. Ne var ki günün birinde geçirdiği trafik kazasının ardından bambaşka birine dönüşür ancak başta ailesi olmak üzere çok kişiyi karşısına almasına neden olacaktır. Yol Ayrımı filminin çekimlerinin büyük bölümü İstanbul'da geçmiştir.
YOL AYRIMI FİLMİ OYUNCULARI
Sener Sen … Mazhar
Çigdem Selisik Onat Çigdem Selisik Onat
Rutkay Aziz … Altan
Nihal Yalcin … Emine
Mert Firat … Barlas
Tilbe Saran … Nur
Ruhsar Öcal … Belgin
Serif Erol … Besim