Yol Ayrımı filmi konusu ne? Yol Ayrımı oyuncuları…

Kadrosunda başta Şener Şen olmak üzere çok önemli oyuncuları barındıran Yol Ayrımı filmi konusu merak ediliyor. Yol Ayrımı filmi konusu araştırılırken izleyiciler bu filmde oynayan yetenekli isimlerin kim olduğunu araştırıyor. İşte detaylar…

Televizyonlarda yayınlandığı anlarda sinema filmlerine olan ilgi büyüyor. Yol Ayrımı filmi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Yol Ayrımı filmi nerede çekildi ve kimler oynuyor? İşte merak edilen Yol Ayrımı filmi hakkında detaylar…

YOL AYRIMI FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI

Babasından teslim aldığı bu aile şirketini yıllardır profesyonel ve tavizsiz bir şekilde yürüten Mazhar Kozanlı, eşine ve çocuklarına karşı oldukça mesafelidir. Ne var ki günün birinde geçirdiği trafik kazasının ardından bambaşka birine dönüşür ancak başta ailesi olmak üzere çok kişiyi karşısına almasına neden olacaktır. Yol Ayrımı filminin çekimlerinin büyük bölümü İstanbul'da geçmiştir.

YOL AYRIMI FİLMİ OYUNCULARI

Sener Sen … Mazhar

Çigdem Selisik Onat Çigdem Selisik Onat

Rutkay Aziz … Altan

Nihal Yalcin … Emine

Mert Firat … Barlas

Tilbe Saran … Nur

Ruhsar Öcal … Belgin

Serif Erol … Besim