Yol Ayrımı konusu ve oyuncuları… Yol Ayrımı filmi nerede çekildi?

Kadrosunda çok önemli oyuncuları barındıran Yol Ayrımı filmi hakkında merak edilen birçok detay bulunuyor. Yol Ayrımı filmi konusu ve oyuncuları merak edilirken izleyiciler bu filmde oynayan yetenekli isimlerin kim olduğunu araştırıyor. İşte detaylar…
YOL AYRIMI FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI
Babasından teslim aldığı bu aile şirketini yıllardır profesyonel ve tavizsiz bir şekilde yürüten Mazhar Kozanlı, eşine ve çocuklarına karşı oldukça mesafelidir. Ne var ki günün birinde geçirdiği trafik kazasının ardından bambaşka birine dönüşür ancak başta ailesi olmak üzere çok kişiyi karşısına almasına neden olacaktır. Yol Ayrımı filminin çekimlerinin büyük bölümü İstanbul’da geçmiştir.
YOL AYRIMI FİLMİ OYUNCULARI
Sener Sen … Mazhar
Çigdem Selisik Onat Çigdem Selisik Onat
Rutkay Aziz … Altan
Nihal Yalcin … Emine
Mert Firat … Barlas
Tilbe Saran … Nur
Ruhsar Öcal … Belgin
Serif Erol … Besim