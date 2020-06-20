Yolcu filminin oyuncuları kim? Yolcu konusu ne?

Ünlü aksiyon oyuncusu Liam Nelson’un oynadığı Yolcu (The Commutter) filminin konusu internette araştırılıyor. Bu akşam ekranlarda yayınlanacak Yolcu filmi ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz…

Yönetmenliğini Jaume Collet-Serra’nın yaptığı, 2018 yılının önemli filmlerinden biri olan Yolcu bu akşam ekranlarda olacak. Aksiyon dolu Yolcu filmi ile ilgili internette araştırma yapılıyor. İşte detaylar…

YOLCU KONUSU

Michael McCauley her gün işten eve, evden işe bir hayat yaşayan bir iş adamıdır. Aynı zamanda aile babası olan Michael’ın oldukça sıradan bir hayatı vardır. Ancak eşi ile mutlulukla sürdürdükleri evlilik hayatları bir gün tepetaklak olur. Her gün işe giderken kullandığı trende son durağa gelmeden gizemli bir yabancının kimliğini ortaya çıkarmak zorunda kalır. Bir komplonun içine düştüğünü fark eden Michael, kendisini ve diğer yolcuların hayatını kurtarmak için zamana karşı mücadele etmek zorundadır.

YOLCU FİLMİ OYUNCULARI

Liam Neeson – Michael MacCauley

Vera Farmiga – Joanna

Patrick Wilson – Murphy

Sam Neill – Captain Hawthorne