Yolcu The Commutter filmi konusu ve oyuncuları… Yolcu filminde kimler oynuyor?

Geçtiğimiz sene vizyona giren ve konusunun yanında oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken The Comutter filmi, Türkiye’de Yolcu ismiyle yayınlandı. Yolcu filminin konusu ve oyuncuları haberimizin devamında…
YOLCU FİLMİ OYUNCULARI
Liam Neeson
Rolü : Michael MacCauley
Vera Farmiga
Rolü : Joanna
Patrick Wilson
Rolü : Murphy
Sam Neill
Rolü : Captain Hawthorne
YOLCU – THE COMUTTER KONUSU
Michael McCauley her gün işten eve, evden işe bir hayat yaşayan bir iş adamıdır. Aynı zamanda aile babası olan Michael’ın oldukça sıradan bir hayatı vardır. Ancak eşi ile mutlulukla sürdürdükleri evlilik hayatları bir gün tepetaklak olur. Her gün işe giderken kullandığı trende son durağa gelmeden gizemli bir yabancının kimliğini ortaya çıkarmak zorunda kalır. Bir komplonun içine düştüğünü fark eden Michael, kendisini ve diğer yolcuların hayatını kurtarmak için zamana karşı mücadele etmek zorundadır.