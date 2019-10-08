Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Yolcu The Commutter filmi konusu ve oyuncuları… Yolcu filminde kimler oynuyor?
Yolcu The Commutter filmi konusu ve oyuncuları… Yolcu filminde kimler oynuyor?
Gerilim ve aksiyon içeriğiyle dikkat çeken Yolcu filminin konusu ve oyuncu kadrosu izleyici tarafından araştırılıyor. Yolcu filminde kimler oynuyor? İşte konusu ve oyuncuları...
Magazin 8 Ekim 2019 - 14:53

Geçtiğimiz sene vizyona giren ve konusunun yanında oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken The Comutter filmi, Türkiye’de Yolcu ismiyle yayınlandı. Yolcu filminin konusu ve oyuncuları haberimizin devamında…

YOLCU FİLMİ OYUNCULARI

Liam Neeson
Rolü : Michael MacCauley

Vera Farmiga
Rolü : Joanna

Patrick Wilson
Rolü : Murphy

Sam Neill
Rolü : Captain Hawthorne

YOLCU – THE COMUTTER KONUSU

Michael McCauley her gün işten eve, evden işe bir hayat yaşayan bir iş adamıdır. Aynı zamanda aile babası olan Michael’ın oldukça sıradan bir hayatı vardır. Ancak eşi ile mutlulukla sürdürdükleri evlilik hayatları bir gün tepetaklak olur. Her gün işe giderken kullandığı trende son durağa gelmeden gizemli bir yabancının kimliğini ortaya çıkarmak zorunda kalır. Bir komplonun içine düştüğünü fark eden Michael, kendisini ve diğer yolcuların hayatını kurtarmak için zamana karşı mücadele etmek zorundadır.