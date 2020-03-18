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Yonca Evcimik, Bodrum Belediye Başkanı’nın uyarısını paylaştı
Yonca Evcimik, Bodrum Belediye Başkanı’nın uyarısını paylaştı
Yıllar önce İstanbul'un keşmekeşinden kurtulmak adına Bodrum'a yerleşen ve burada bir ev alan şarkıcı Yonca Evcimik, şimdilerde Corona virüsü önlemleri nedeniyle evinden çıkamıyor.
Magazin 18 Mart 2020 - 12:25

Sosyal medya hesabından hava almak için çıktığı evinin bahçesinden bir paylaşımda bulunan Yonca Evcimik, aynı zamanda Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın da Corona virüsü hakkındaki paylaşımını takipçilerine ulaştırdı.

Konuya ciddiyetle yaklaşılması gerektiğinin altını çizen Evcimik, bir yandan takipçilerini uyarırken bir yandan da Bodrum Belediye Başkanı’nın verdiği mesajı takipçilerine ulaştırarak evlerinden çıkmamaları gerektiğini söyledi.

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