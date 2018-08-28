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Yonca Evcimik kumsalda sırtüstü
Yonca Evcimik kumsalda sırtüstü
Şarkıcı Yonca Evcimik, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafıyla çok sayıda yorum aldı.
Magazin 28 Ağustos 2018 - 09:17

Söylediği şarkılarla 90’lı yıllara damga vuran ve üzerinden uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen dans performansı ve şarkılarıyla halen akıllarda olan Yonca Evcimik, etkileyici fiziğini gözler önüne seren paylaşımlar yapmaktan geri durmuyor.

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54 yaşındaki Evcimik, kumsalda güneşlenirken çektiği selfieyi hesabından paylaştı ve kısa sürede binlerce beğeni aldı. Evcimik’in bu paylaşmını çok sayıda takipçisi beğenirken, kimileri de ‘Bunlar yaşına uygun pozlar değil’ şeklinde eleştirilerde bulundu.

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