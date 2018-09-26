Yonca Evcimik paylaştı: Asla nispet amaçlı değil!

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Yaz aylarını geride bıraktığımız şu günlerde Türkiye’nin bir kısmı ani bastıran soğuklarla uğraşırken, Bodrum’da bulunanlar sıcak havaların tadını çıkartıyor.

Tatilcilerin gitmesiyle birlikte sakinleşen atmosferin ve denizin tadını çıkartan Yonca Evcimik, denizde çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından; “Duydum ki İstanbul'da yağmur varmış ve hava soğumuş. An itibariyle bende durumlar ise böyle Bodrum! Asla nispet amaçlı bir paylaşım değildir”