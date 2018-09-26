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Yonca Evcimik paylaştı: Asla nispet amaçlı değil!
Yonca Evcimik paylaştı: Asla nispet amaçlı değil!
İstanbul'da bir anda soğuyan havalar insanların hastalanmasına yol açarken şarkıcı Yonca Evcimik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Magazin 26 Eylül 2018 - 08:51

Yaz aylarını geride bıraktığımız şu günlerde Türkiye’nin bir kısmı ani bastıran soğuklarla uğraşırken, Bodrum’da bulunanlar sıcak havaların tadını çıkartıyor.

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Tatilcilerin gitmesiyle birlikte sakinleşen atmosferin ve denizin tadını çıkartan Yonca Evcimik, denizde çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından; “Duydum ki İstanbul'da yağmur varmış ve hava soğumuş. An itibariyle bende durumlar ise böyle Bodrum! Asla nispet amaçlı bir paylaşım değildir”

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