Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Yonca Evcimik ve Tarkan aynı karede
Yonca Evcimik ve Tarkan aynı karede
90'lı yıllara damga vuran isimlerden Yonca Evcimik, takipçileriyle Megastar Tarkan'la yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
Magazin 17 Ekim 2019 - 08:25

Yaşıtlarına kıyasla sosyal medyayı çok daha aktif kullanan Yonca Evcimik, zaman zaman yaptığı paylaşımlarla takipçilerini şaşırtıyor. Uzun zamandır müzik piyasasında olan ve bu sayede çok geniş bir arşive sahip olan Yonca Evcimik, bu arşive dair çok özel kareleri zaman zaman takipçileriyle de paylaşıyor.

GELİN YONCA VE TARKAN

Evcimik, Megastar Tarkan ile yıllar önce verdiği bir pozu sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafta Bahar Korçan tasarımı bir gelinlik giyen Evcimik “5'i 1 yerde takmadan bir önceki kare. Evi karıştırdıkça daha neler çıkacak acaba” notunu yazdı. Bu paylaşıma gelinliğin tasarımcısı Bahar Korçan, “Ah o gelinlik… hayatımda diktiğim en çılgın gelinlik” mesajıyla yanıt verdi. Tarkan’ın eski sevgilisi Julyet Dilge Berlen de gülme ikonuyla karşılık verdi.

İLGİLİ HABERYonca Evcimik doğum gününü bikinili fotoğrafıyla kutladı!
Etiketler