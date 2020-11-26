Yonca Evcimik’e büyük tepki

Şarkıcı Yonca Evcimik'in yıllar sonra rap türünde yaptığı yeni şarkısı 'Ayıp Şeyler' yayınlanır yayınlanmaz eleştiri oklarının hedefi oldu. Şarkıda cinsiyetçi ifadelerin kullanılması sosyal medyada tepki çekti.

Yonca Evcimik, yıllar sonra yaptığı ‘Ayıp Şeyler’ isimli rap şarkısıyla sosyal medyada tepki gördü. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde birçok kişi, Evcimik’in şarkısının cinsiyetçi olduğunu savunarak tepki gösterdi.

Evcimik, şarkısında “Sen kadınsın zekisin, ama bazen de gerçekten aşırı cinssin, bakma sevgilime be kadın çıkacak adın, mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma, nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle, açarsan mahremini içeri girer işte öyle” ifadelerini kullanıyor.

Evcimik hakkında sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

* Yonca Evcimik’in son şarkısı, 2020’nin daha ne kadar kötü gidebileceğinin kanıtı olmuş.

*Yonca Evcimik dinliyorum gözlerim kapalı önce hafiften bir kalp çarpıntısı sonra kulakta kanama.

*Hayatımda duyduğum en korkunç ‘şey’ olduğunu rahatlıkla itiraf edebilirim.

* Bir kişi de ‘biz ne yapıyoruz’ demedi mi bu şarkıyı internete koyarken?

* Tamamını izleyebilen varsa tebrik ederim, 40. saniyede kalbim o kadar sıkıştı ki, ölüyorum zannettim.

Yonca Evcimik, ‘Ayıp Şeyler’ şarkısında kadına, çocuğa ve hayvana şiddet konularında farkındalık yaratmayı hedeflediğini söylemişti.