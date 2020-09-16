Yonca Evcimik’ten 57 yaş pozu

Yonca Evcmik, yeni yaşını Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla kutladı. Evcimik, paylaşımına, “Bugün benim doğum günüm. Sayılarla işim olmadı. Hep diyorum içimdeki çocuğu hiç büyütmedim. Böyle gayet keyifli ve mutluyum. İyi ki doğmuşum. 57 kere maşallahınızı alırım” notunu düştü.

Sanatçının gönderisine binlerce yorum ve beğeni yağdı. Hakan Peker, Çelik, Ceylan Ertem, Çiçek Dilligil gibi ünlü isimler de Evcimik’in yeni yaşını kutladı.

YONCA’NIN 10 SIRRI

Yonca gençlik sırrını 10 maddede şöyle özetlemişti:

* Her gün 10 bin adım atıyor, yazları bir saat yüzüyorum.

* Yemekte ipin ucunu kaçırırsam ertesi gün az yiyorum.

* Bol bol su içiyorum.

* Negatif insanlardan kaçıyorum. Yoksa ömrümü yerler.

* Keyifli ortamlarda bulunuyorum.

* Arada Bodrum’daki ‘Yoncimik Cumhuriyeti’ dediğim evime kaçıyorum.

* Güzellik adına kozmetik ve teknolojik gelişmeleri takipteyim.

* Uykuma önem veriyorum.

* Makyaj yapmıyorum.

* İki şansım var: Bizde gençlik genetik ve minyonuz.