Yonca Evcimik’ten ‘Aşk’ mesajı

Sadece sahne şovları ve şarkılarıyla değil aynı zamanda oyunculuğuyla da akıllara kazınan Yonca Evcimik, sosyal medya hesabından mesajlı bir paylaşımda bulundu.

Hayatını İstanbul dışında sürdürmeye karar veren ve sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yeni hayatına dair bol miktarda bilgi veren Yonca Evcimik, sağlıklı kalmak adına sporunu da aksatmıyor.

Yıllara meydan okuyan fiziğiyle takipçilerinin de beğenisini toplayan Yonca Evcimik, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımında dikkat çekici bir göndermede bulundu.

Kalp şeklinde tasarlanmış bir fotoğraf çektirme alanında poz veren Evcimik, iki farklı karesini takipçileriyle paylaştı ve ‘Aşkı bekliyordu, ama gelmiyordu’ notlarını düşerek dikkat çekici bir de mesaj vermiş oldu.