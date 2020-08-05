Yonca Evcimik’ten ‘haciz’ açıklaması

Şarkıcı Yonca Evcimik, hakkında çıkan haciz haberlerine tepki gösterdi. Evcimik, özel bir bankadan çektiği yaklaşık bir milyon liralık kredi borcunu ödeyemediği haberlerine isyan etti.

Sosyal medya hesabını takipçileriyle etkileşimde kalmak adına kullanan ve keyifli paylaşımlara imza atan Yonca Evcimik, bu defa kendisini rahatsız eden bir habere tepki göstermek adına kullandı hesabını…

Hakkında yapılan ‘Haciz şoku’ haberine tepki gösteren Evcimik, özel bir bankadan aldığı kredi borcunu ödeyemediği ve bu yüzden de ipotek gösterdiği evinin satışa çıkarılmak üzere İcra Müdürlüğü’ne başvurulduğuna dair haberlere isyan etti.

Instagram hesabı üzerinden hakkında çıkan haberle ilgili tepkisini gösteren Yonca Evcimik şunları yazdı:

“Sabah uyandım bir baktım haberlere ben! Evimden olmuşum… ama bundan benim haberim yok! İnsanlar pandemi ile uğraşırken, çözülmesi gereken onca sorun varken böyle ‘asılsız’, astı astarı olmayan haciz haberleri ile gündemi meşgul etmesek mi acaba? Her şeyi geçtim keşke bunu haber yapmadan önce beni arayıp doğruluk payı var mı diye sorsaymışsınız”

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