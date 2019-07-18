Yonca Evcimik’ten Jennifer Lopez’e direk dansı göndermesi

Sadece şarkılarıyla değil danslarıyla da 90’lı yıllara damga vuran Yonca Evcimik, eski yıllara gönderme yapılan perşembe gününü unutmadı ve 2017 yılına ait bir direk dansı performansını takipçileriyle paylaştı.

Evcimik, bu performansı paylaşırken aynı zamanda eylül ayında filmi vizyona girecek olan Jennifer Lopez’e meydan okumayı da ihmal etmedi. ve “TBT vakti sene 2017… Direk dansı benden sorulur Jennifer Lopez! Duydum ki Eylül ayında çıkacak olan filminde direk dansı yapıyormuşsun, hangimiz iyi tartışmaya açmıyorum bile…” notunu düştü.