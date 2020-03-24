Yonca Evcimik’ten salgın sonrası temennisi

Corona virüs salgını nedeniyle kendisini evine kapatan ve zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıkan Yonca Evcimik, bu defa tüm dünyayı etkisi altına alan salgın bittikten sonra neler yapmamız ve nasıl yaşamamız gerektiğine dair bir paylaşımda bulundu.

İşte Yonca Evcimik’in o satırları:

“Bu dönemde insanoğlu çok şeyi düşünüyor. Her şey bittiğinde ve bu illetten dünya kurtulduğunda umarım hepimiz yenilenmiş ve duyarlı bir biçimde hayatlarımızı yaşarız. Doğaya iyi davranmak bunlardan sadece bir tanesi ve en önemlisi”