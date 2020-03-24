Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Yonca Evcimik’ten salgın sonrası temennisi
Yonca Evcimik’ten salgın sonrası temennisi
Şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran isimlerden Yonca Evcimik, sosyal medya hesabından corona virüsü salgını sonrasında nasıl yaşamamız gerektiğine dair satırlar paylaştı.
Magazin 24 Mart 2020 - 11:02

Corona virüs salgını nedeniyle kendisini evine kapatan ve zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıkan Yonca Evcimik, bu defa tüm dünyayı etkisi altına alan salgın bittikten sonra neler yapmamız ve nasıl yaşamamız gerektiğine dair bir paylaşımda bulundu.

İşte Yonca Evcimik’in o satırları:

“Bu dönemde insanoğlu çok şeyi düşünüyor. Her şey bittiğinde ve bu illetten dünya kurtulduğunda umarım hepimiz yenilenmiş ve duyarlı bir biçimde hayatlarımızı yaşarız. Doğaya iyi davranmak bunlardan sadece bir tanesi ve en önemlisi”

Etiketler