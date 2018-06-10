Yonca Evcimik’ten skandal iddia!

Bir döneme şarkılarıyla damgasını vuran Yonca Evcimik, ortaya çok konuşulacak bir iddia attı. Evcimik, verdiği bir röportajda erkeklerin kadınlarla başa çıkamadığı için cinsiyet değiştirmeye yöneldiklerini ileri sürdü.

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54 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Yonca Evcimik, kadın-erkek ilişkileri ve özel hayatı hakkında itiraflarda bulundu. Yonca Evcimik, güçlü kadınların ilişkilerde hüsrana uğradığını belirtti. Şarkıcı Yonca Evcimik, erkeklerin kadınlarla başa çıkamadığı için cinsiyet değiştirip eşcinsel olduklarını iddia ederek herkesi şaşırttı.

“KADINLARLA BAŞA ÇIKAMAYAN ERKEKLER CİNSİYET DEĞİŞTİRİYOR”

Güçlü kadınların aşk ilişkisinde hüsrana uğradığını söyleyen Yonca Evcimik, “Valla bu kadınların suçu değil, erkeklerin suçu, kaldıramıyorlar. Bunun okumuşlukla alakası yok. Erkek egosuyla ilgili bir şey. “Ben nasıl başa çıkacağım bu kadınla?” diye düşünüyor belki. Haksız da sayılmazlar. O yüzden hepsi de gay oluyor, ne fena” ifadelerini kullandı. Habertürk’e konuşan Yonca Evcimik, ortaya attığı cinsiyetçi tutumun vatandaşlar tarafından nasıl bir tepki alacağı merak konusu oldu.

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