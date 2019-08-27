Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Yonca Evcimik’ten takipçi ifşası!
Yonca Evcimik’ten takipçi ifşası!
Şarkıcı Yonca Evcimik, sosyal medya hesabı üzerinden kendisini eleştiren takipçisine yanıt verdi ve o diyalogu instagram hesabından paylaştı.
Magazin 27 Ağustos 2019 - 11:22

90’lı yılların müzik dünyasına damga vuran isimlerden Yonca Evcimik, yıllara meydan okuyan fiziği ve çıkardığı singlelar ile yeni nesli de yakalamak konusunda son derece iddialı. Profesyonel olarak dansla da uğraştığı için fiziğini korumayı başaran Evcimik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini heyecanlandırıyor. Ancak Yonca Evcimik’in bu paylaşımlarını itici bulan takipçileri de var. Bir takipçisi Evcimik’in paylaşımlarını itici bulduğunu söyleyince Yonca Evcimik’ten son derece çarpıcı bir yanıt geldi. Başarılı şarkıcı, takipçisinin daha fazla itici görüntü görmemesi adına takibi bırakmasını önerdi, ardından da bu yazışmayı ifşa etti.

İLGİLİ HABERYonca Evcimik'ten Jennifer Lopez'e direk dansı göndermesi
Etiketler