Yonca Lodi: Aşka evet, evliliğe hayır

Altıncı albümü ”Fazla Aşk”ı 2019’la birlikte müzikseverlerin beğenisine sunan Yonca Lodi, heyecanını ve mutluluğunu radyocular ve basın mensupları ile paylaştı. 1999’da sektöre adım attığında çaylak heyecanı yaşadığını anlatan Lodi, “Sanki ilk albümümü yapıyorum. 20 yıla altı albüm, altı single, sayısız konser, hepsi birbirinden değerli dostlar ve yüz binlerce güzel insan sığdırdık. Ben bu işi gecenin üçünde sesimle hiç tanımadığım birine ulaşma ihtimali yüzünden yapıyorum. İyi ki de yapıyorum” dedi.



“Sahneye ilk çıktığınız günü hatırlıyor musunuz?” sorusu cevap veren Lodi, “16 Nisan’ı 17 Nisan’a bağlayan gece… 1993… İlk sahneye çıktığım günden hesap edersek 25 yıl yapıyor ancak ben ilk albümünden yola çıkarak 20 yılı doldurdum diyorum” ifadelerini kullandı.

‘HİÇ İHANET ETMEDİM’

“Ben bu mesleğe hiç ihanet etmedim, bu meslekte bana hiç ihanet etmedi” diyen Lodi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sezen Aksu benim çocukluk kahramanım. Bana verdiği destekle beni çok mutlu etti. Bu albümde Sezen Hanım dışında Zeki Güner, Sibel Algan, Murat Güneş ve Alper Atakan’a çok teşekkür ediyorum. Bu albüm bizim çocuğumuz. Onlar olmasaydı başaramazdım. Beki yine bir albüm yapardım ama bu kadar lezzetli olmayabilirdi.”

Lodi, son olarak yeniden aşık olabileceğini ancak evlenmeyi düşünmediğini söyledi.