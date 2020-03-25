Yonca Lodi: ‘Evde sıkılmak hastanede olmaktan iyidir’

Pop müziğin başarılı ismi Yonca Lodi, karantina günlerinde evde oğlu ile müzik yaptıklarını belirterek, "Gerçekten zaruri olmadıkça ne olur çıkmayın, evde kalın, evde sıkılmak hastanede olmaktan iyidir" dedi.

Türk pop müziğinin başarılı ismi Yonca Lodi, bir radyo programına konuk oldu ve dinleyenlere moral vermek için eğlenceli bir sohbete imza attı.

Corona virüsü salgını sebebiyle oğlu Egehan ve kedileri ile evinde olan Lodi, “Bugünleri nasıl geçiriyorsunuz?” sorusuna “Sabah kalkıyoruz, Egehan’ın uzaktan eğitimi başladı, o derse başlamadan önce kahvaltı sonra temizlik, ütüler derken dezenfektan ile devam eden günler yaşıyoruz. Arada Egehan gitarını alıyor, ben piyanoda ana-oğul müzik yapıp, enerjimizi yükseltiyoruz. Sonra yine temizlik. Aman gerçekten zaruri olmadıkça ne olur çıkmayın, evde kalın, evde sıkılmak hastanede olmaktan iyidir” cevabını verdi.

İstek üzerine iki kez ‘Memleketim’ şarkısını seslendiren Lodi, sahnede olmayı çok özlediğini belirterek, şöyle dedi: “Sağlığımız için şarkılarımızı bir süre böyle söyleyeceğiz. Ben de yakında dijital konser vermeyi planlıyorum.”